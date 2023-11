Arma e Codice rosso a Genova: 30 arresti e 350 denunce (+10%)

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, prevista per domani, ecco riepilogati alcuni dati sull’attività di contrasto svolta dal Comando provinciale Carabinieri di Genova per ciò che riguarda il “Codice Rosso” che racchiude varie fattispecie criminali.

Quest’anno, dal 1° gennaio 2023, su tale tipologia di reati, i Carabinieri di Genova hanno effettuato complessivamente 30 arresti e quasi 350 denunce, con un incremento, rispetto allo scorso anno, del 10%.

In particolare, le persone arrestate e denunciate sono 170 per maltrattamenti in famiglia, quasi 80 per atti persecutori (stalking), 50 (quasi tutte denunce) per violenza sessuale, circa 80 per lesioni personali.

Importante segnalare l’attività di pronto ausilio svolto dal Nucleo Radiomobile e dalle Stazioni dell’Arma, con 160 interventi (incremento del 30% rispetto al 2022) e relativo inserimento nel cosiddetto sistema SCUDO, attivo dal 2021, nel quale vengono riversate tutte le richieste di aiuto per tali reati.

In questo modo le pattuglie, mentre si recano sul posto, possono avere più chiara la situazione che dovranno affrontare ed essere così più efficaci ed incisivi nel loro intervento in difesa della vittima.

Presso il Reparto Operativo del Comando provinciale di Genova è inoltre attiva la “stanza rosa”, ufficio dedicato alle vittime più indifese come donne e minori che vengono accolti da personale specializzato presente anche presso alcune Stazioni dell’Arma.

Importante la collaborazione dei carabinieri anche con i centri antiviolenza presenti sul territorio, sulla cui presenza e attività vengono informate le vittime, creando così un ulteriore link per l’assistenza e supporto.