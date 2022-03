Sestri Levante: weekend di grande musica, torna CorAmare 2022

L’Associazione Culturale Lupus in fabula, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi e Class_Liguriacanta (Associazione cori liguri) riorganizza, dopo lo stop dovuto alla pandemia, il 3° “Gran Premio CorAmare”.

“Siamo orgogliosi di poter riprendere a Sestri Levante questo evento di altissimo profilo, che porterà nella nostra città cori nazionali e internazionali -commenta Patrizia Merciari, direttore artistico del Gran Premio. Conclude Aldo Craparo, presidente dell’Associazione Lupus in fabula- Desideriamo ringraziare il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi che amano immensamente la loro/nostra città e sono sempre in prima linea quando si tratta di sostenere iniziative culturali. Ringraziamo anche tutto lo staff della società in-house e l’Assessora Maria Elisa Bixio che hanno reso possibile questo evento”.

Il concorso apre le porte del confronto artistico a tutti i cori desiderosi di vivere questa esperienza come un momento di crescita. La partecipazione alla competizione offre l’occasione di entrare in contatto con diverse realtà artistiche, rappresentando non una semplice gara, ma un momento di grande interesse anche dal punto di vista pedagogico.

Quest’anno i cori partecipanti sono 14 e provengono da diverse regioni Italiane: Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Slovenia. I giurati sono cinque, tre italiani: Moretti Fabio, Andrea Basevi Gambarana, Laura Dalfino e due professionisti internazionali, Ana Erculi e Gisele Audouard Apotheloz.

Dichiara Maria Elisa Bixio, assessora alla Cultura del Comune di Sestri Levante: “Sono lieta di ritrovare il concorso Coramare dopo due anni di attesa dovuti al difficile periodo della pandemia. Cantare in un coro ha un profondo significato, non solo dal punto di vista artistico ma rappresenta la condivisione delle proprie passioni, della propria energia, delle vibrazioni che insieme diventano un tutt’uno con la musica. In un coro ritroviamo elementi di solidarietà e di stima reciproca, un’incontro di voci che insieme riescono ad esprimere al meglio un’arte antica e magnifica che va diritta al cuore . Dopo un periodo complicato che ha imposto dolorose rinunce a tutto quello che significa socialità applaudire i tanti cori che verranno a Sestri Levante può diventare l’occasione per ricominciare a guardare al futuro.”

L’evento si svolgerà sabato 2 aprile, presso il Centro Congressi del Convento dell’Annunziata, in Baia del Silenzio. La giornata sarà dedicata alle audizioni dei cori in gara mentre la finalissima si svolgerà alle ore 21.30. Coro ospite: Fuoridallerighe diretto dalla M° Maria Vittoria Primavera.

Le audizioni saranno aperte al pubblico, per accedere al centro congressi sarà necessario esporre il Greenpass rafforzato e indossare la mascherina come da decreto ministeriale.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito dell’Associazione: www.lupusinfabulart.it, oppure scrivere a lupus.stampa@gmail.com.