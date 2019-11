Sestri levante, salone dell’orientamento, dove i ragazzi scelgono

Il Salone dell’Orientamento di Sestri levante, dove i ragazzi possono scegliere la scuola per il loro futuro con l’aiuto di insegnanti ed esperti. Il convegno sarà visitabile negli spazi dell’ex Convento dell’Annunziata giovedì 28 novembre. E’ un pomeriggio organizzato dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sestri Levante e, quest’anno, anche con il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo di Casarza Ligure e Moneglia.

L’orientamento è dedicato ai ragazzi che si apprestano a decidere come proseguire il proprio piano di studi, una scelta spesso costellata di dubbi, incertezze e domande a cui non è sempre facile trovare risposta in questa occasione.

All’evento sono quindi invitati a partecipare ragazzi e famiglie, per avere un quadro completo dell’offerta formativa superiore sul territorio, per poter procedere a una scelta consapevole sul proprio futuro, non solo sui banchi di scuola, ma anche di vita. Nella sala Agave dell’Annunziata ci sono tutti gli istituti di istruzione superiore del Tigullio, del Golfo Paradiso, e di Levanto:

i ragazzi possono visitare gli stand delle scuole del territorio, dai licei agli istituti tecnici e professionali ai corsi di formazione, con la presenza della parte didattica e degli alunni che frequentano la scuola per avere la panoramica completa su corsi e le iniziative di ciascuna realtà.

Il Salone dell’Orientamento fa parte di un progetto triennale volto agli alunni delle seconde e terze medie sull’orientamento alla scelta della scuola superiore, varato dal Comune di Sestri Levante e dalla Scuola Media G. Descalzo. Il progetto mira ad aiutare i ragazzi delle classi seconda e terza ad acquisire e sviluppare una conoscenza di sé, delle proprie attitudini e delle proprie competenze.

L’orientamento si basa su due filoni di azione: il primo rivolto agli alunni , dalla seconda media, attraverso tre laboratori svolti in classe con un’equipe di educatori e professionisti e il secondo rivolto ai genitori con due incontri dedicati a loro. L’intero progetto coniuga i due aspetti del processo orientativo: la conoscenza della scuola, del ruolo di questa nella vita dei ragazzi e la conoscenza di sé affinché ciascun alunno possa compiere una scelta attenta e rispettosa delle proprie volontà e intenti.

Il progetto prevede la possibilità per alunni, insegnanti e genitori di avvalersi dello sportello di consulenza espressamente dedicato in cui poter parlare direttamente con gli operatori che conducono il progetto. Dall’inizio della scuola, a metà ottobre, si sono svolti due incontri in tutte le classi terze per un totale di circa 160 alunni a cui è stato consegnato anche un opuscolo per guidarli nella scelta.

«Portiamo avanti un progetto ambizioso ̶ commentano Valentina Ghio, sindaca di Sestri levante e Pinasco, assessore all’Istruzione ̶ nato dall’esperienza maturata negli ultimi anni dalla scuola e dal Comune che mette in primo piano le esigenze e i bisogni dei ragazzi e che vuole costituire un supporto concreto in un momento di scelta importante per le famiglie in un ambito cruciale come quello della formazione.» ABov