Sestri levante, ottimo bilancio parcheggi, grazie ad un rinnovato sistema di parcometri sul territorio cittadino con tecnologia avanzata

Sestri levante, ottimo bilancio parcheggi, gli incassi a fine agosto 2021 superano il milione di euro, di cui oltre 340 mila nel solo mese di agosto che segna il record assoluto negli introiti derivanti dal sistema di sosta. Un ottimo risultato che conferma i dati positivi legati alle presenze turistiche post riaperture.

Interessanti anche i dati legati alle transazioni digitali ed elettroniche, che evidenziano il 16% di pagamenti effettuati con app e il 31% con pagamento elettronico: quasi la metà dei pagamenti viene quindi effettuata senza contanti, una dato in linea con le grandi città europee e che conferma la bontà della scelta di affidare per il quinquennio 2020-2024, a Mediaterraneo Servizi il sistema della sosta.

Mediaterraneo Servizi infatti, in accordo con il Comune, ha proceduto nel 2020 a una innovazione radicale del sistema di sosta, con le nuove colonnine a tecnologia avanzata per il pagamento elettronico, primo passo verso una vera e propria gestione “smart city” in grado di collegare il software delle applicazioni con quello dei parcometri stessi.

Questo passaggio ha permesso di avere un sistema integrato in un’unica piattaforma di controllo, ottenendo un monitoraggio totale di tutte le attività connesse alla sosta e mobilità cittadina.

Inoltre, le diverse categorie di utenza, grazie all’integrazione con il sistema di gestione dei pass, ottengono la tariffa loro riservata semplicemente inserendo il numero di targa del proprio veicolo al parcometro, che verifica in tempo reale la validità del permesso di sosta.

Ottimi anche i dati relativi al parcheggio di cintura gratuito di via Baden Powell che ha registrato il sold out per i mesi estivi, eliminando dalla circolazione per la ricerca del parcheggio in centro città 150 auto ogni giorno.

“Ottimi dati che indicano da una parte la forte ripartenza del comparto turistico e che dall’altra confermano l’efficacia del lavoro di Mediaterraneo Servizi e di scelte orientate alla costante implementazione del servizio, con l’obiettivo di rendere più semplice a tutti le operazioni di pagamento.” dichiara la sindaca Ghio.