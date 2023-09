Sestri Levante-Lucchese 0-1, Rizzo abbatte i Corsari

La Lucchese stende il Sestri Levante espugnando lo stadio dei Marmi di Carrara.

Una partita complicata quella portata a casa dai ragazzi di mister Gorgone: i rossoneri hanno dominato la prima frazione di gioco andando vicini al gol con Guadagni (salvataggio sulla linea di Oliana), poi però hanno sofferto nella ripresa con i padroni di casa che hanno colpito un legno e si sono divorati un gol con Candiano.

A risolvere la gara è stato però Rizzo Pinna, che ha spaccato la partita dopo il suo ingresso in campo al 21’ del secondo tempo: il numero 7 rossonero, infatti, ha impiegato solamente tre minuti per sbloccare la partita e segnare il gol del decisivo 1-0, il primo sigillo della stagione della nuova Lucchese. Per il Sestri Levante ancora zero punti in classifica.

Sestri Levante – Lucchese 0-1

SESTRI LEVANTE (4-2-3-1): Anacoura; Regini, Pane, Oliana, Gala; Raggio Garibaldi, Troiano (35′ st Podda), Furno (43′ st Conti); Candiano, Cericola (20′ st Forte), Busatto (20′ st Toci). A disp.: Siasi, Raspa, Nenci, Ghigliotti, Grilli, Grosso, Masini, Parlanti. All. Barilari

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna (44′ st Visconti), Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Tumbarello (21′ st Rizzo Pinna); Guadagni (30 st Quirini), Cangianiello, Fedato (44′ st sabbione); Romero (30′ st Sueva). A disp.: Coletta, Perotta, Berti, Djibril, Russo, Leone, Yeboah, Magnaghi. All. Gorgone

ARBITRO: Enrico Cappai di Cagliari (Bernasso di Milano e Peletti di Crema)

RETE: 24′ st Rizzo Pinna

NOTE: Ammoniti: 35′ pt Candiano, 38′ pt Guadagni, 11′ st Benassai. Recupero: 1′ pt; 5′ st