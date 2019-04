Sanremo: Racing for Genova Team da Leggenda

Se l’obbiettivo di partenza era quello di “sbancare” Sanremo, la scuderia Racing for Genova Team l’ha centrato in pieno cogliendo il successo assoluto – il secondo della stagione dopo quello conseguito alla Ronde Val Merula – nell’11° Rallye Sanremo Leggenda, valido per la Coppa Rally – 2^ Zona, grazie all’ottima prestazione dei giovani Michele Guastavino e Laura Bottini, in gara con la Ford Fiesta R5. Netta e mai in discussione la loro vittoria, costruita sin dalla prima prova speciale e sofferta nella fase finale “perché – ha osservato il giovane pilota savonese – siamo ripartiti dall’assistenza di Sanremo, dove il tempo era buono, con le “21”, le gomme più dure: poco prima di uscire dal parco abbiamo saputo che sulle speciali pioveva ma, essendo il nostro spazio distante dall’uscita, non era possibile tornare indietro e cambiarle, cosa che invece ha potuto fare chi era più vicino al tavolino del Controllo. Siamo molto contenti per la nostra vittoria e, soprattutto, per il modo in cui io e Laura abbiamo interpretato sia la gara che la vettura, molto performante”.

Il “Sanremo Leggenda” ha fornito positive indicazioni anche agli altri equipaggi della Racing for Genova Team in lizza. Una conferma per Maurizio Rossi e Marta De Paoli, che hanno portato la loro Skoda Fabia al sesto posto in classe R5 mentre, con una gara tutta sostanza, i savonesi Francesco Zicari e Marino Mondino (Peugeot 208) hanno conquistato la prima piazza d’onore nella R2B. In classe N3, significativo terzo posto per i regolari Manuel Sartori e Enrico Bracchi (Renault Clio Rs). In N1, la sfida in famiglia è risolta col successo di classe della Peugeot 106 dei veterani Enrico Pagano – Giorgio Antichi proprio a spese di quella di Nicolò Franca – Mirella Siri. Sorte avversa, infine, per i coniugi chiavaresi Lorenzo Mottola e Romina Mazzino, la cui Clio Rs è andata ko per il bloccaggio di una pinza posteriore dei freni, e per la Clio Williams di Alessandro Schena e Monica Briano, subito fermi per una panne elettrica.

Racing for Genova Team protagonista anche nel 66° Rallye Sanremo, secondo atto del Campionato italiano rally, grazie all’ennesima maiuscola prestazione messa a segno dai locali Danilo Ameglio e Massimo Marinotto che, con scratch di assoluto rilievo, hanno portato la loro piccola Peugeot 106 1600 al quindicesimo posto assoluto finale ed al primato in gruppo A. Solo quarantottesimi, invece Luca Fidale e Franco Revelli, in sofferenza per i problemi di gioventù evidenziati dalla loro nuova Renault Clio Rs di classe N3.