Il Comune di Sestri levante, si aggiudica 1 milione e 680 mila euro di nuovi finanziamenti assegnati dai Ministeri dell’Interno e dell’Economia per interventi di messa in sicurezza del territorio. Il lavoro di progettazione degli uffici tecnici del Comune è stato proficuo e l’assegnazione del finanziamento al Comune di Sestri Levante è giunto ieri 24 febbraio.



Il Comune di Sestri Levante aveva indicato tra le priorità che necessitano di azioni di messa in sicurezza anche l’area di san Nicolò, un’area prestigiosa ma soggetta a dissesto, peggiorato dagli eventi meteo degli scorsi anni: questo intervento prevede un consolidamento strutturale dell’area dove sorge la chiesa di S. Nicolò dell’Isola, attraverso l’alleggerimento dei carichi sulle murature in pietrame che sostengono tutta l’area, con sistemazioni connesse, realizzazione di micropali, regimazione delle acque. L’intervento di Villa Libiola riguarda il dissesto idrogeologico, con particolare riferimento ad una migliore regimazione delle acque e a consolidamenti della viabilità.

Sono invece dedicati al primo lotto 980 mila euro dell’intervento che riguarda la regimazione delle acque di via Mons. Vattuone, mediante la realizzazione di un nuovo canale che consenta una mitigazione del rischio idraulico della zona, particolarmente vulnerabile agli allagamenti. Su questa zona sono attualmente in corso primi interventi con risorse comunali.



«Il lavoro che abbiamo portato avanti nel corso di questi anni sui temi del dissesto e della sicurezza del territorio è stato capace di ottenere molti finanziamenti dedicati e di tenere sempre accesa l’attenzione degli enti sovraordinati al Comune sulla sicurezza del nostro territorio – commentano la Sindaca Ghio e l’Assessore ai Lavori pubblici Valentino –. Andiamo avanti su questa strada, mantenendo la prevenzione del dissesto e la tutela del territorio come temi fondamentali della nostra Amministrazione». ABov