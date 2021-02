“È in corso la prova di preselezione del concorso per 274 posti a tempo indeterminato per operatore socio sanitario. Sono 5.896 candidati ammessi, 274 i posti previsti dal bando”.

Lo hanno riferito stamane i responsabili di Alisa. Al Porto Antico e alla Fiumara di Genova si sono presentate migliaia di aspiranti lavoratori e non sono mancate le polemiche perchè, secondo quanto riferito da diversi partecipanti, non sono stati rispettati gli orari di accesso scaglionati ed è stata riscontrata carenza nell’organizzazione.

In ogni caso, i responsabili di Alisa hanno aggiunto: “La prova è organizzata in due tornate, una di mattina e una di pomeriggio e articolata su due sedi: il Centro congressi del Porto Antico e il centro RDS Stadium Fiumara.

I candidati, convocati in modo scaglionato, con intervallo di mezz’ora tra i diversi gruppi, si sono presentati questa mattina nei due poli, in alcuni casi, con anticipo rispetto all’orario di convocazione, creando congestione all’ingresso.

Gli ultimi candidati erano stati convocati alle 9.30 e intorno alle 9.45 tutte le persone sono state registrate per accedere alla prova”.

“Si raccomanda ai candidati convocati per la prova del pomeriggio di presentarsi all’orario prestabilito indicato nella convocazione per consentire a tutti di svolgere le operazioni di ingresso e registrazione in massima sicurezza” ha sottolineato Daniele Zappavigna, direttore del personale di Alisa.

La preselezione identificherà circa 2.600 candidati che dovranno sostenere in seguito una prova pratica che consisterà in uno scritto sulle materie oggetto di concorso.