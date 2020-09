Serie C Femminile, si parte l’11 ottobre; Genoa in trasferta a Pinerolo

La Federcalcio ha diramato nella serata del 21 settembre il calendario ufficiale del campionato di serie C femminile, dove sono iscritte ben tre squadre liguri.

La veterana Campomorone Ladies, lo Spezia ed il Genoa CFC.

Lo Spezia ed il Genoa (nella foto) sono emanazione diretta delle società maschili, mentre il Campomorone è una società “pura”, indipendente da società professionistiche.

La prima giornata di campionato è in programma domenica 11 ottobre prossimo; lo Spezia giocherà in casa contro Azalee Gallarate, in una gara molto aperta. Il Grifone viaggerà in direzione Pinerolo, per verificare la propria forza; si capirà subito se veramente la formazione di mister Oneto è in grado di puntare al primo anno in questa categoria alla serie cadetta.

Infine per le Campomorone Ladies un impegno casalingo molto arduo, visto che scenderà a Genova il Torino, la più seria candidata alla promozione in serie B.

Buon campionato a tutte, ragazze!

Franco Ricciardi