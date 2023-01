Serie A1, Pro Recco domani turno infrasettimanale contro Trieste

foto Schenone

Archiviata la vittoriosa trasferta di Catania, la Pro Recco si rituffa subito in vasca: domani alle 15 c’è il turno infrasettimanale che porterà alla “Antonio Ferro” il Trieste, quarta forza del campionato. La squadra allenata dall’ex Bettini ha già fatto soffrire i biancocelesti nella partita di andata, vinta dai campioni d’Italia 8-10 al termine di una vera e propria battaglia; una prova complicata attende quindi i ragazzi di mister Sukno finora imbattuti in serie A1 con quattordici successi in altrettante gare.

“Aspettiamo una squadra completa, compatta, che gioca l’uno per l’altro e ben coperta in tutti i reparti, con due centroboa, buoni tiratori e un difensore di livello internazionale come Buljubasic – afferma Nicholas Presciutti -. Sarà una bella sfida, Trieste verrà a Recco senza paura, senza nulla da perdere e quando sei sereno puoi tirare fuori ottime prestazioni. È quello che comunque vogliamo anche noi perché ci bene giocare questo tipo di partite”.

Il match sarà trasmesso in diretta sul canale You Tube della Pro Recco con la telecronaca di Giovanna Rosi. Arbitreranno Frauenfelder e Romolini.