Serie A, Spadafora: Ottimista per le partite in chiaro

Il Governo è molto positivo per la messa in onda in chiaro di alcune partite di serie A.

Procedono i contatti tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e i broadcaster – in particolare Sky – per la trasmissione della Serie A in chiaro. «Siamo a buon punto nel trovare un accordo per venire incontro a tutti. È una questione complessa ma ci stiamo riuscendo» ha spiegato ieri durante una diretta Facebook.

Il ministro dello Sport ha inoltre aggiunto alcuni dettagli a proposito della situazione attuale: «Non è facile, Sky detiene i diritti, le partite in chiaro non sono mai state assegnate a nessuno, poi ci sono la Rai, Mediaset e DAZN. Insomma, è una partita complessa ma ci stiamo riuscendo».

L’idea resta sempre quella di trasmettere un paio di partite, almeno per le prime giornate di Serie A, in modo da renderle accessibili a tutti. Il canale prescelto sarebbe Tv8 (rete in chiaro di Sky), e in questa direzione la trattativa prosegue.