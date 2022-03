“Serata tardone” al Teatro Garage di Genova. Appuntamento domenica 13 marzo ore 17.00 con Luana Valle e Patrizia Ercole.

Spettacolo tratto dai libri di Luana Valle “Ginnastica per Tardone”, “Dieta per tardone”, “Sesso per tardone”

Domenica 13 marzo, alle 17.00 alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma un serata-evento speciale all’insegna dell’autoironia dedicata soprattutto alle signore, ma anche agli uomini dotati di autocritica e humour: “Serata Tardone” tratto dalla Trilogia delle Tardone di Luana Valle.

L’autrice sarà in scena assieme all’attrice Patrizia Ercole che leggerà alcuni passi degli spassosi testi accompagnati dalle illustrazioni di Luigi Berio.

Chi sono le Tardone? Affascinanti signore di mezza età, dotate di una grande ironia, curiose e disponibili verso la vita, gli altri e se stesse.

La parte tratta da “Ginnastica per Tardone” insegna come resistere all’usura del tempo con un po’ di esercizio fisico regolare,

un’abbondante dose di autoironia e amore per se stesse per essere morbida ma non molla e provvista di quell’allure che le acerbe non hanno.

“Dieta per tardone” affronta invece la menopausa in ogni suo aspetto, perché una dieta – non solo alimentare – consente di mantenersi in buona salute, di sentirsi leggere e attive e avere la mente libera.

“Sesso per tardone” conclude la trilogia perché la tarda età è un periodo della vita in cui non è più importante il giudizio degli altri, ma l’accettazione di sé che porta a vivere meglio l’eros.

Intero € 14,00 – ridotto € 11,00

La biglietteria apre alle 16.00

info e prenotazioni 010.511447 e info@teatrograge.it