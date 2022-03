Al Campus di Savona una giornata sostenibile proposta dall’Università di Genova. Al via il primo appuntamento venerdì 11 marzo 2022.

Al Campus di Savona una giornata sostenibile, il programma.

L’evento, organizzato dal Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME,

con la collaborazione della Scuola politecnica, del Corso di studi in Ingegneria dell’energia (attivo da settembre 2022), del Campus di Savona e dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria,

è stato ideato per presentare, con il supporto di aziende del settore, gli aspetti legati alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale agli studenti delle scuole superiori di Genova, Savona e provincia.

La giornata si articola in una mattinata di seminario illustrativo, durante il quale sarà dato ampio spazio alle domande e alle curiosità dei partecipanti, e un pomeriggio di visita al Campus.

Programma

dalle ore 9:00

saluti e introduzione

Sostenere la sostenibilità: ricerca e innovazione per un domani green –Lorenzo Bianco e Diego Piserà (algoWatt SpA)

La Gestione dell’energia nella Regione Liguria – Ivan Bonomo (IRE)

Transizione energetica: le sfide del settore elettrico – Alessandro Gaglione (Tirreno Power)

BluEnergyRevolution: dal Campus di Savona per affrontare le sfide della transizione energetica – Stefano Barberis (Università di Genova)

Progetto “Campus Sostenibile” – Paola Laiolo (Università di Genova)

Energia Ambiente e Sviluppo Sostenibilità – Giorgio Saio (Polo EASS)

Il Progetto Green Deal FrontSH1p: come l’economia circolare si può adattare a scala regionale – Fabio Magrassi (STAM)

We are #GreenEnERGyMakers – Gianluca Gramegna ed Elena Marolla (ERG)

alle 13:00

pranzo in mensa

e alle 14:00

tour del Campus di Savona con visita alle strutture di accoglienza, sportive, didattiche e ai laboratori: Smart Grid SMART Energy Building, CIMA Foundation e Hydrogen and Innovative Energy Systems.

Per maggiori informazioni:

magistri@unige.it