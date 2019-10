Serata benefica del Fondo Malattie Renali del Bambino

Questa sera, sabato 5 Ottobre alle ore 20,00 al Chiostro dei Canonici di San Lorenzo, via Tommaso Reggio, 20, a Genova, si svolgerà la serata benefica “FMRB Cocktail & Disco Music” per sensibilizzare i giovani 18/30 anni, organizzata dal Fondo Malattie Renali del Bambino-Onlus.

Il ricavato della serata benefica è destinato a una borsa di studio a favore di Andrea, un ragazzo con una grave malattia renale e che è stato recentemente trapiantato di rene al Gaslini, per aiutarlo a realizzare il suo sogno: laurearsi in Medicina e Chirurgia per essere lui stesso, medico domani, pronto ad assistere e curare i ragazzi, come hanno fatto con lui oggi i medici del Gaslini.

Ci sarà un aperitivo con open wine, cena a buffet e silent music.

I biglietti si possono acquistare la sera stessa dell’evento al Chiostro di San Lorenzo.

Per ulteriori informazioni Facebook: https://www.facebook.com/FondoEFondazioneMalattieRenaliDelBambinoOnlus/