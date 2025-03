Sempre attiva ad Albenga l’Unitre

Domani una conferenza di Beppe Peretti con il racconto di uno dei suoi viaggi in bicicletta

Albenga. Dopo le riuscitissime Feste di Carnevale e cena della Festa della donna l’Unitre Comprensoriale Ingauna prosegue le sue molteplici iniziative. Mentre proseguono i 70 corsi nei tre plessi di Albenga, Borghetto e Ceriale, sono stati annunciati alcuni eventi: il 26 aprile i soci faranno visita a Villanova d’ Albenga alla sede degli Elicotteristi dei Carabinieri, all’ Aereo Club ed al 118. L’iniziativa è stata attivata grazie alla collaborazione dell’Arma Aereonautica. Il 7 maggio nell’Aula Magna dell’Unitre, al terzo piano di Palazzo Oddo ci sarà la rappresentazione teatrale di una commedia proposta dalla Compagnia Mare Tempestoso guidata dal capocomico Giuseppe Grieco. La Compagnia Mare Tempestoso, affiliata da molti anni alla Uilt – Unione Italiana Libero Teatro, è una emanazione della Symbol 2000 di Albenga, una associazione culturale senza fini di lucro che opera dall’ormai lontano gennaio 2007 ed è presieduta da Vincenzo Bolia. Il 21 giugno il Corso di Canto Corale dell’Unitre presenterà il musical preparato durante le lezioni dell’anno accademico 2024-2025.

Intanto ieri mattina si è riunito il direttivo dell’associazione: “Abbiamo convocato questo direttivo- spiega la vice presidente Pina Verrazzani – per discutere vari punti all’ordine del giorno. Abbiamo deciso la meta della annuale gita sociale, che sarà Fosdinovo, l’organizzazione di una festa per i 90 anni di una nostra docente che si svolgerà il 31 marzo ed il programma della giornata di chiusura dell’anno accademico la cui data non è stata ancora fissata”. Proseguono anche le conferenze: domani ad Albenga Beppe Peretti racconterà un’altra sua avventura “Albenga.

Il 20 marzo ’25 toccherà alla formatrice ed esperta Dolores Saracini che presenterà “La scoperta della propria psicogenealogia”; il 27 marzo sarà la volta del professor Santino Nastasi che torna all’Unitre con “Conosci le rose? Il ruolo e i significati delle rose nella storia dell’Arte”. Il 10 aprile interverrà il noto artista e famoso poeta Carlo Maglitto con un intervento dedicato al tema “La poesia nel Ponente Ligure”. A chiudere il ciclo di conferenze Unitre ad Albenga sarà il grande studioso di Dante ed esperto professor Giannino Balbis il 24 aprile che interverrà su “Al tempo dei Trovatori, tra Provenza e Liguria”. Paolo Almanzi

