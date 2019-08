Sedicenne ferito a Castelletto | Nota medica di aggiornamento

“Le condizioni del 16enne rimasto infilzato sulla cancellata dell’abitazione di Castelletto sono stabili. E’ lucido e vigile. In giornata eseguirà una tac di controllo, sarà poi probabilmente trasferito nel reparto di Chirurgia Toracica diretto dal dottor Pariscenti, dove dovrebbe rimanere una settimana circa”.

A scriverlo in una nota è l’Ospedale San Martino dove si trova ricoverato il 16enne che, cadendo da un tetto di un capanno si era infilzato su in una cancellata in via Paride Salvago a Genova Castelletto.

Si fa un selfie, cade da capanno e s’infilza in una cancellata