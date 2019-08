Sea2sky tappa finale gratuita a Chiavari l’8 settembre

Sea2sky 2019. Nuoto in mare e corsa fuoristrada

Sono aperte le candidature tappa finale gratuita CHIAVARI 8 settembre.

Manifestazione agonistica e non, di 1km di nuoto in mare e 5km di corsa fuoristrada. Partecipazione Singola o in Staffetta (uno nuota, l’altro corre). Certificato medico agonistico per la categoria Elite (competitiva), non agonistico per la categoria Open (non competitiva). Accrediti ore 8.00, partenza ore 10.30 presso Piazza dei Pescatori. Informazioni, percorso, regolamento e iscrizioni su www.sea2sky.it

I migliori 100 agonisti delle 3 tappe e i 50 più veloci a candidarsi tra i non agonisti, avranno diritto alla partecipazione G R A T U I TA alla SUPERFINALE di CHIAVARI!

Grazie al comune di Chiavari, che finanzia interamente l’evento finale della Sea2sky 2019, avrete la possibilità di chiudere in bellezza questa strepitosa serie di gare!

La SUPERFINALE si terrà nella spiaggia in zona ” Colonia Fara” in via Preli, con l’accredito dei partecipanti dalle ore 08.00

Chi non ha partecipato alle prime tre tappe del campionato può comunque candidarsi: verrà eventualmente selezionato se dovessero esserci posti liberi.