Scuola, il costo per docenti ed ATA che non si vaccinano

Il decreto legge varato dal governo prevede anche il green pass per docenti ed Ata per entrare nell’istituto scolastico presso il quale si lavora.

Green pass obbligatorio, ma tamponi a pagamento: ecco i costi

Soros e Gates acquistano azienda per tamponi rapidi

Non c’è alcun obbligo vaccinale, ma sarà obbligatorio dimostrare di non essere portatori del virus. Questo non riguarderà gli studenti di elementari, medie e superiori, ma riguarderà, invece, gli studenti universitari.

Per quanto riguarda la scuola per docenti, Ata e studenti universitari, non sarà obbligatorio essere vaccinati per entrare, si potrà effettuare anche un tampone o dimostrare di avere gli anticorpi conseguenti ad un contagio ad esempio di essere guariti.

Il tampone negativo che permette di ottenere il green pass ha una validità di 48 ore.

In pratica chi non decide di vaccinarsi dovrà effettuare circa 100 tamponi in un anno, tre a settimana, per poter lavorare.

I costi sono piuttosto elevati dopo la scelta del ministro Speranza di “calmierare” il prezzo di un tampone a 15 euro in farmacia. Se poi lo si effettuerà presso centro di analisi il prezzo potrebbe essere anche superiore.

Il documento recentemente siglato tra il ministero della Salute e le associazioni delle farmacie prevede che il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 euro.

Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021.