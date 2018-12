Scippa cellulare a una donna, 30enne bloccato dalla polizia locale

Ieri sera poco dopo le 18,00 una pattuglia del nucleo vivibilità della polizia locale, impegnata in un servizio per il rispetto delle ordinanze antialcol in via Bersaglieri d’Italia, è stata attirata dalle grida di una donna che, dall’uscita della vicina metropolitana stava inseguendo una persona.

Alcuni agenti hanno raggiunto la donna, calmandola, mentre gli altri si sono messi all’inseguimento, bloccando il fuggitivo in salita San Giovanni di Prè.

La donna ha poi spiegato che, mentre usciva dalla metropolitana, l’uomo le aveva strappato di mano il cellulare e si era dato alla fuga.

L’autore del furto con strappo, un trentenne italiano che aveva con se anche di alcuni cappellini di tipo sportivo, nuovi ed etichettati risultati poi rubati presso un noto store di prodotti per lo sport, è stato arrestato.

Questa mattina il processo per direttissima.