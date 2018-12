In fase di sgombero accampamento abusivo nomadi via Bruzzo | Video

Dalle 10 di oggi è in corso lo sgombero del campo nomadi abusivo in via Bruzzo a Bolzaneto, dietro il Mercato ortofrutticolo di Genova.

Bolzaneto, campo nomadi abusivo via Bruzzo: ruspa e sgombero

Sono entrati in azione mezzi e uomini del Comune e di Amiu, coadiuvati da agenti di Polizia Locale e di Polizia di Stato.

Si tratta di un’area di proprietà comunale che negli anni scorsi era stata occupata illegalmente.

La grave situazione era stata segnalata da tempo dai cittadini. Ieri il Comune di Genova aveva annunciato lo sgombero e stamane l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino (Lega) pubblicato su Fb un video del degrado e dell’illegalità tollerata per anni in Val Polcevera.

“Una situazione di degrado in cui, purtroppo, i primi a rimetterci sono i bambini – ha commentato l’assessore Garassino –

stiamo lavorando per il rispetto della legalità e per rendere Genova più sicura e accogliente, oltre che bella”.