Sciorba: l’attività vive continuamente sulla pagina Facebook

La piscina Sciorba è, come tutti gli impianti natatori liguri, chiusa ma lo staff MySport è sempre vicino ai suoi soci. Massima attenzione online. Ogni giorno, sulla pagina Facebook, vengono pubblicati numerosi video e tante foto.Ecco le attività che si succedono giorno dopo giorno in questo momento di forzata permanenza a casa in seguito all’emergenza Coronavirus.

Ginnastica in salotto per grandi e piccini con Veronica e sua figlia Giulia, tutorial di lavoretti per i ‘bimbi del village’ con Milena, ricette golose con Giulia, la fiaba della buonanotte con Ramona, letture di Calvino e Leopardi per Mens Sana con Chiara. Spazio anche alle foto-collage di tutti gli agonisti e ai video-saluti da parte di tutto lo staff.

Ecco la pagina Facebook per rimanere aggiornati sulle iniziative Sciorba