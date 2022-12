Sciopero generale 16 dicembre, rischio venerdì nero

Quello di oggi potrebbe essere l’ennesimo “venerdì nero” per chi si deve spostare. E’ stato, infatti, indetto uno sciopero generale proclamato da Cgil e Uil nei trasporti ma anche in altri settori per protestare contro la Manovra economica del Governo.

In pratica la protesta dei lavoratori fai Cgil e Uil è contro la Legge di Bilancio.

Le proteste sono iniziate in settimana ma arriveremo al culmine oggi con lo stop dei lavoratori dei due sindacati per i trasporti, la scuola, i benzinai autostradali ed altri settori.

Oggi si tiene una manifestazione finale alle ore 10 in piazza Madonna di Loreto a Roma dove il segretario generale della Cgil Maurizio Landini terrà il suo intervento conclusivo insieme al segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica.

A Genova si sta volgendo una manifestazione che ha visto il concentramento alle ore 9.00 in Piazza Acquaverde di fronte alla stazione di Genova Principe.

Il corteo partito alle 9.40 da piazza Acquaverde, ha percorso via Balbi-Nunziata per attraversare largo Zecca, piazza Corvetto Corvetto, via XII Ottobre, via Vernazza ed arrivare a De Ferrari, via Roma e giungere sotto la Prefettura in Largo Eros Lanfranco dove si terranno gli interventi conclusivi di Mario Ghini segretario generale Uil Liguria e Gianna Fracassi vice segretaria generale Cgil.

Le modalità dello sciopero in Liguria