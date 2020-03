Sci – Molto bene il 21 nel supergigante a Passo del Lupo

La Spezia – Lo Sci Club 21 si porta a casa due primi, un secondo, due terzi e un quarto posto al Passo del Lupo, sul Monte Cimone, nel doppio appuntamento sul posto di sezione “Children” con 2 supergiganti validi per il circuito regionale e di qualificazione per le finali dei Campionati italiani: categoria interessata quella Allievi. Confermato quindi il superlativo lavoro di preparazione agli ordini dell’allenatrice Silvia Cilloni.

Dopo le obbligatorie prove cronometrate, gli atleti del 21 centrano dunque un primo posto con Sofia Funaro, splendida quarta la stessa Matilde Cavallo quarta; mentre fra i maschi Gianmarco Carnovale si classifica terzo dopo brillante “performance”.

Appena il tempo di ripresentarsi al cancelletto di partenza e nuova prova di supergigante con la Funaro ancora mattatrice, prima piazza dunque replicata, la Cavallo stavolta persino terza a suggello di eccellente prestazione.

Sul versante maschile ancora molto bene Carnovale, con una grande seconda posizione che gli garantisce ottimi gruppi di partenza (lo stesso vale per le due atlete) nei prossimi campionati Interappenninici…in programma a Ovindoli in provincia dell’ Aquila in Abruzzo.

Nella foto da sinistra Matilde Cavallo, Gianmarco Carnovale, Silvia Cilloni e Sofia Funaro