Sci, Cerreto Laghi okay al campionato regionale Gemmalpe

Sci Club Cerreto Laghi, composto sostanzialmente da atleti spezzini, brillante all’avvio del campionato regionale “Trofeo Gemmalpe” svoltosi nel comprensorio sciistico di Sestola per le categorie Allievi e Ragazzi. Ivi il Cerreto Laghi s’è guadagnato il podio nello slalom sia gigante che speciale rispettivamente con un secondo e terzo piazzamento a livello di squadre.

Nella gara di gigante per la categoria Ragazzi poi, Federico Cella è arrivato primo, buona altresì la “performance” di Alessandro Pinotti purtroppo in seguito squalificato; sul fronte femminile ottima la prestazione di Corinna Sentieri che si è guadagnata il 5.o posto, seguita da Sofia Sentieri, la quale entra così nella “top ten” (“okay” infine le stesse prestazioni a seguire di Maddalena Sentieri e Aurora Manenti).

Sul piano Allievi, lato “donne”, bravissima Matilde Podestà piazzatasi in 5.a posizione: la seguono caparbie Alice Lazzoni in 7.a piazza, Martina Tavoni in 10.a e Laura Assenzio in 14.a, peccato per Laura Bertocchi che non termina la competizione nonostante l’eccellente prova. Sul versante maschile “ok” Raffaele Azzolini giunto 11.o, subito seguito dai bravi Tommaso Sarti e Leonardo Tognetti. Fra i più grandi Giovani molto bene Erik Cipolloni purtroppo squalificato.

La gara di speciale è stata svolta in due “manches” e, tra i Ragazzi, doppietta di un vittorioso Federico Cella. Sulla sponda femminile, medaglia di bronzo per Corinna Sentieri, fra le prime dieci pure… Beatrice Azzolini arrivata 6.a, Sofia Sentieri 7.a e Maddalena Sentieri 10.a, seguite da una brava Aurora Manenti.

Passando agli Allievi, 10.a Matilde Podestà, 13.a Martina Tavoni e 14.a Laura Assenzio. Venendo per concludere ai maschi, Raffaele Azzolini 8.o, Tommaso Sarti 12.o e Leonardo Tognetti 13.o.

(Nella foto Corinna Sentieri in discesa).