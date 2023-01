Scherma Liguria, Giada Galetti e Lucrezia Canessa si qualificano per i Campionati Italiani

Sabato e domenica si è disputata a Terni la seconda prova nazionale di fioretto e sciabola riservata alla categoria Cadetti (Under 17). Sono due le atlete liguri che hanno staccato il pass per partecipare alla fase finale dei Campionati Italiani di categoria previsti per la fine di maggio 2022 a Padova: Giada Galetti (Club Scherma Voltri), ottava nella classifica di sciabola dopo le due prove e Lucrezia Canessa (Club Scherma Rapallo), che ha chiuso al ventinovesimo posto dopo le due prove di fioretto.

Si qualificano invece per il Campionato Italiano “Gold” di categoria, in programma a maggio a Riccione, Cecilia Pendola e Alice Lisi, entrambe del Club Scherma Rapallo, nel fioretto femminile e Leonardo Scotti (Circolo Scherma La Spezia) nel fioretto maschile.

I risultati completi sono disponibili sul sito del Comitato Ligure (liguria.federscherma.it).