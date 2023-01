Terzo posto per Marina Bonora, per la categoria SF 55, ieri mattina al CDS e Individuale Cross Master, nel cross 4Km Master Donne che si è svolto ad Imperia.

Debutto assoluto con la maglia dell’Atletica Val Lerrone per Deborah Mustari, 7º per la categoria SF 50. Adriano Cusato è 15º nella Categoria SM 55, con il tempo di 28’10’ nel Cross Km 6 Master uomini.

L’Atletica Val Lerrone è 7º nella classifica di società del CDS Cross Master donne.