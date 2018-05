Scherma, liguri brillano agli Italiani a Verona

Lo scorso fine settimana ha avuto luogo a Verona la fase finale dei Campionati Italiani Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20).

I primi 42 di ogni categoria, dopo tre difficili prove di selezione nazionale, si sono sfidati per conquistare il titolo di Campione d’Italia.

Nella categoria Cadetti ottimo piazzamento per Margherita Baratta (Genovascherma) che, al primo anno nella categoria, si è classificata al settimo posto nella spada femminile. Settimo posto anche per Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) nella spada maschile, coi compagni di sala Filippo Severini ed Edoardo Rombolà rispettivamente al quattordicesimo e al trentaquattresimo posto.

Nella categoria Giovani i nostri rappresentanti sono stati tutti fermati nei sedicesimi di finale: ventinovesima Alessandra Pisano (Club Scherma Rapallo) nel fioretto femminile, ventitreesimo Tommaso Aiello (Circolo Scherma La Spezia) nel fioretto maschile, ventunesima Francesca Bertoglio (Cesare Pompilio) e ventitreesima Andrea Vittoria Rizzi (Chiavari Scherma) nella spada femminile e infine nella spada maschile i tre atleti della Cesare Pompilio Giorgio Ivaldi, Filippo Armaleo e Franco Simonato si sono classificati rispettivamente ventiduesimo, trentunesimo e trentaquattresimo.