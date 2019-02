Scherma, Baratta-Corradino d’oro ai Campionati Mediterraneo

Si è conclusa con due medaglie d’oro e due di bronzo la trasferta delle atlete liguri a Cagliari per i Campionati del Mediterraneo.

Ben tre sono le medaglie conquistate da Margherita Baratta (Genovascherma): Margherita ha cominciato venerdì con la gara di spada femminile della categoria cadetti (Under 17) dove, dopo aver superato la giordana Alkloub, è stata fermata dalla compagna di nazionale Maccagno in semifinale, ottenendo la medaglia di bronzo.

Margherita si prende la rivincita il giorno dopo, nella categoria giovani, dove supera la Maccagno in finale aggiudicandosi la medaglia d’oro, dopo aver battuto nei turni precedenti l’algerina Laggoune, la giordana Mansi e la spagnola Zugasti.

Infine domenica ancora medaglia di bronzo per lei nella gara a squadre miste (alle tre armi e un’atleta per arma), con la rappresentativa azzurra che si impone sulla Giordania nella finale per il terzo posto dopo essere stata sconfitta in semifinale dall’Algeria.

Domenica è stato anche il turno delle categorie Under 15, dove Anita Corradino (Cesare Pompilio) ha conquistato la medaglia d’oro nella spada femminile imponendosi in finale sulla spagnola Martinez dopo aver superato la portoghese Cardoso e la francese Khrais nei turni precedenti.