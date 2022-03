Sassuolo-Spezia, Thiago Motta: La squadra sta molto bene

Alla vigilia di Sassuolo-Spezia che si giocherà oggi alle 18:45 al ‘Mapei Stadium’ mister Thiago Motta ha parlato ai microfoni della stampa.

“Il risultato di sabato scorso contro il Cagliari ci ha reso davvero felici, i ragazzi hanno giocato con serietà e responsabilità, consapevoli dell’importanza di vincere e di portarsi a casa i tre punti, ma al di là della vittoria è stata una grandissima prestazione di squadra. I ragazzi stanno bene, quello che hanno dimostrato in campo nelle ultime partite ci dà fiducia e dobbiamo continuare su questa strada.

Il Sassuolo è un’ottima squadra e il percorso che ha fatto fino ad oggi lo dimostra, ma io credo moltissimo nei miei ragazzi, penso che con l’equilibrio che abbiamo trovato potremo affrontare la partita di domani a testa alta. Raspadori sarà assente, ma ci sarà qualcuno di altrettanto forte al suo posto, noi dovremo essere bravi a giocare insieme e interpretare nel modo giusto le varie fasi di gioco.

Io credo che giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, si possa migliorare. Ogni partita è una storia diversa, e noi siamo concentrati al 100% sul prossimo allenamento e sulla partita di domani.

Sono felice delle scelte che ho a disposizione in attacco, tutti i giocatori che convoco ogni partita sono dei potenziali titolari perché mi dimostrano ogni giorno in allenamento che hanno la grinta e la determinazione che servono per giocare; mi danno fiducia, so di poter contare su di loro.

Tutto quello che Manaj ha fatto in questa stagione è merito suo. All’inizio si è visto poco in campo, ma con il tempo si è guadagnato tutti i minuti che ha giocato. È un giocatore che può fare bene sia da titolare che da subentrato, sta lavorando moltissimo e deve continuare su questa strada.”