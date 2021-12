Sassuolo-Genoa, prevendita attiva per il Mapei Stadium

I biglietti ospiti per la partita Sassuolo-Genoa di giovedì 6 gennaio (ore 16.30) al Mapei Stadium di Reggio Emilia sono acquistabili, senza restrizioni e al prezzo di € 30 più diritti, sul circuito vendita Vivaticket a partire dalle 15 di giovedì 30 dicembre.

La chiusura della prevendita per il settore ospiti, “Tribuna Nord” (capienza 2.000 posti), è fissata alle 19 di mercoledì 5 gennaio come da normative. Il biglietto acquistato non sarà cedibile. Per accedere allo stadio è richiesto biglietto d’ingresso, documento di riconoscimento in corso di validità e super green pass. Le richieste per l’introduzione di striscioni vanno formalizzate, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, all’indirizzo segreteria@sassuolocalcio.it .