Sassuolo-Genoa, Nicola: Gestito male la gara

“Facciamo tesoro di questa esperienza e mettiamo tutto quello che abbiamo per l’ultima gara”.Tutto sull’ultima partita. Una salvezza che si deciderà al fotofinish. Non è facile trovare le parole dopo una serata così. Il tecnico Nicola ci mette la faccia e invita a guardare avanti. Una sconfitta che brucia. “Abbiamo gestito male la parte emotiva, non siamo riusciti a trasformare la partita nel modo in cui volevamo. L’abbiamo preparata con la voglia di completare oggi l’impresa. Non si cercano mai scuse. Dispiace per noi e per la nostra gente, ora accantoniamo questa gara e pensiamo alla prossima. Adesso abbiamo un match fondamentale che dobbiamo portare a casa. In sette mesi abbiamo fatto tanto per arrivare qua. Riguardo al mio allontanamento l’arbitro ha ravvisato qualcosa e la regola è chiara. Il responsabile della panchina sono io, è giusto che abbia pagato io”.