Furgone contro scooter a Finale Ligure: due feriti, uno grave

Finale Ligure. Un motociclista si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le conseguenze di uno scontro frontale accaduto in via Mameli a Finale Ligure. L’uomo, che viaggiava su uno scooter insieme ad una donna, si è scontrato con un furgone probabilmente a causa di un malore improvviso del conducente.

Ad avere la peggio sono stati i passeggeri dello scooter. Sono stati soccorsi dalla croce bianca di Finale e dalla verde di Finalborgo e trasferiti in codice rosso lui e in codice verde lei.