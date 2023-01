Santo Stefano d’Aveto: sabato e domenica impianti aperti

Santo Stefano d’Aveto – Le nevicate dei giorni scorsi e le temperature invernali, nonostante il forte vento dei giorni scorsi, hanno fatto sì che la neve si fermasse in Val d’Aveto. In arrivo un fine settimana ricco di eventi e attività per tutti.

Domani e domenica sarà aperta la Ski Area: seggiovia Rio Freddo – Prato della Cipolla e Prato della Cipolla – Monte Bue, entrambi i rifugi, il campo scuola, la pista baby e la pista rossa che dal Monte Bue scende al Prato della Cipolla. Famiglie, amanti dello sci ma soprattutto della neve, avranno la possibilità di divertirsi a due passi dal mare.

Per alleggerire il traffico e gli ingorghi a Rocca d’Aveto, l’amministrazione comunale ha organizzato un servizio navetta gratuito che partirà ogni 30 minuti da Piazza del Popolo e salirà dalla partenza degli impianti.

Il Rifugio Casermette del Penna ha organizzato con il Gruppo Guide Meraviglie d’Aveto una Escursione con le Ciaspole sul sentiero dei cuori con partenza dal rifugio. Ricordiamo che per arrivare al rifugio è aperta la strada da Amborzasco e Casoni mentre è chiusa quella dal Passo del Tomarlo. Prenotazione obbligatoria e info ai numeri: 0185 167 6495 e/o 349 644 6635.

Le Guide Meraviglie d’Aveto hanno organizzato un’altra ciaspolata, questa volta a direzione è la Valle Tribolata, un percorso ad anello con partenza da Rocca d’Aveto verso l’avvallamento sottostante la Ciappa Liscia, per poi passare dal Groppo Rosso e arrivare fino al Prato della Cipolla. Prenotazione obbligatoria e info direttamente alla guida al cell: 3355733373

L’Albergo San Lorenzo propone un’escursione sulla neve adatta a tutti, anche a chi non avesse mai provato le ciaspole, partendo dalla loro struttura ricettiva, si salirà a Rocca d’Aveto con il pulmino, si prenderà la seggiovia fino al Prato della Cipolla e da lì, con ciaspole e bastoncini, si andrà in direzione del Monte Groppo Rosso per poi ridiscendere verso l’albergo con la possibilità di gustare una merenda genuina al rientro!

Oltre a queste attività sarà possibile fare delle passeggiate in mezzo alla natura in completa autonomia e cavalcare nella neve presso l’Az. Agricola Cavalli & Natura, info al 338 743 9130,

ed ultimo ma non per importanza sarà battuto per la tecnica libera l’Anello del Penna, per chi si volesse cimentare con gli sci da fondo vi invitiamo a seguire il Gruppo Foresta Monte Penna Sci di Fondo_Ciaspole_Ski roll_Ski alp dove troverete info e novità per gli appassionati dello sci di fondo.

Per chi volesse trascorrere una giornata nei nostri paesi, troverà ristoranti e bar aperti con la possibilità di gustare piatti della tradizione, i negozi saranno aperti per acquistare prodotti tipici della nostra montagna, e per acquistare o noleggiare l’attrezzatura sportiva.

La Val d’Aveto vi aspetta con le sue bellezze da scoprire!!!!

Santo Stefano d’Aveto

www.comune.santostefanodaveto.ge.it