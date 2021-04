Il Comune di Santa Margherita Ligure, organizza il calendario degli spettacoli in streaming per dare un sostegno a uno dei settori, quello artistico – culturale, tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria.



Si chiama #LIVESANTA ON AIR il cartellone di otto eventi che verranno trasmessi nel mese di aprile in altrettante serate in esclusiva a partire dalle ore 21, visibili sui canali Facebook e Youtube del Comune di Santa Margherita Ligure.



Musica classica, teatro, folk, pop i generi proposti da artisti “amici” di Santa Margherita Ligure, tra quelli che da tempo si esibiscono sui palchi della città durante la bella stagione, con una sorpresa: all’iniziativa, insieme all’Associazione culturale Limelight ha aderito anche il celebre cantante Luigi Fontana, figlio di Jimmy Fontana.



«Ringrazio gli artisti che hanno aderito alla nostra iniziativa ̶ dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni ̶ abbiamo riscontrato tanto entusiasmo e tanto affetto: non solo la voglia di ritornare alla normalità e a esibirsi in pubblico ma un attaccamento vero alla nostra cittadina. E questo si vede e si sente in questi spettacoli che proponiamo in forma virtuale ma che rimangono come testimonianza per la nostra comunità».



Di seguito il calendario completo: lunedì 5 aprile si parte con Beppe Gambetta e la sua chitarra con “Dove tia o vento”; giovedì 8 aprile toccherà a Pino Petruzzelli e il monologo “Pino racconta”…Vita nei boschi; lunedì 12 aprile ecco l’Associazione culturale Eureka con lo spettacolo di burattini “Frammenti di sogni” di Gino Balestrino; giovedì 15 aprile esibizione dell’Eso Quartet con il Maestro Giacomo Loprieno; l

unedì 19 aprile il celebre pianista Andrea Bacchetti “Suona Bach” sul Tallone gran coda di Villa Durazzo; giovedì 22 aprile “Sant’in Music” con Corrado Barchi dell’Associazione Limelight che presenta Perla e Luigi Fontana (figlio di Jimmy); lunedì 26 aprile i “Racconti di cornamusa” con Fabio Rinaudo dell’Irish Music Festival e giovedì 29 aprile la chiusura affidata ad Andrea Cardinale e alla sua esibizione “L’anima di Paganini a Santa Margherita”, omaggio alla sua città natale. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00 e saranno fruibili gratuitamente. Si allega locandina. ABov