Santa Margherita Ligure, Tari primo pagamento fine settembre

Il pagamento della Tari slitta al periodo autunnale, con prima rata prevista entro fine settembre e il pagamento della terza e ultima entro il 10 dicembre 2021 come nell’anno 2020.



Questo è un provvedimento, approvato dalla Giunta comunale a Santa Margherita Ligure su proposta di Valerio Costa, assessore alle Finanze e al Commercio, ritenuto opportuno in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, consentendo prima alle attività commerciali della città una piena ripresa lavorativa nel periodo segnato dalla bella stagione, che generalmente coincide con l’aumento del flusso turistico.



«Visto che la situazione pandemica perdura e il bilancio comunale lo

Consente ̶ dichiara in merito l’Assessore Valerio Costa ̶ non ci sembra opportuno, in questo momento, in cui le attività, e quindi i cittadini, sono ancora fermi o a regime di lavoro limitato, chiedere un sacrificio economico ancora prima di iniziare appieno la stagione lavorativa.



Questo è un primo provvedimento, L’intenzione poi, risorse finanziarie e statali permettendo, è quella di almeno confermare le stesse misure dello scorso anno, come ad esempio lo sgravio del 25% dell’avviso di pagamento Tari per quelle attività che hanno subito la chiusura obbligatoria o altre misure in aiuto di famiglie e cittadini in difficoltà».

ABov