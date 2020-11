«Oggi vi ringraziamo, vi auguriamo un futuro soddisfacente, e non vi lasceremo soli. Oggi vi diciamo, la città crede in voi». Con questo messaggio Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure ha chiuso così il discorso ai dieci ragazzi che nell’anno scolastico 2019-2020 hanno terminato la scuola secondaria di secondo grado con il massimo dei voti.



Così come l’anno scorso, anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto premiare chi si è distinto per meriti scolastici. Nel 2019 la premiazione si era tenuta a Villa Durazzo; quest’anno, la situazione ha imposto un collegamento virtuale, ma lo stesso partecipato ed emozionante.



Ragazzi dalle idee chiare, con la voglia di viaggiare, di intraprendere carriere scientifiche o nella ricerca; giovani che alternano allo studio anche lo sport o la musica. Ragazzi entrati nella storia per aver terminato gli studi e sostenuto l’esame con la didattica distanza: un lockdown che ha tolto loro la gioia della gita scolastica, ma non la voglia di imparare.



Questi i nomi dei sammargheritesei “dieci decimi”: Niccoli Asia; Peroncini Matilde; Razetto Nicole; Spadoni Pietro; Bavestrello Costanza; Bottarel Adele; Falsini Martina 10 decimi; Costa Giuditta; Gardella Matilde; Vettorello Erica.



A loro – grazie alla biblioteca di Santa Margherita Ligure, al Parco di Portofino, al Fai, ad Outdoor Portofino, alla Gelataria Miky vanno: un buono da 50 euro presso la Libreria di Santa; una visita guidata per due persone al Castello della Pietra di Vobbia (Parco dell’Antola); un ingresso gratuito per due persone all’abbazia di San Fruttuoso di Camogli; un affitto gratuito di un’ora di una bicicletta; un buono per un gelato.



Alla conferenza hanno partecipato anche l’Assessore alla Scuola Betty Tassara, la responsabile dei servizi bibliotecari Marina Marchetti, il property manager dell’abbazia di San Fruttuoso Alessandro Capretti e, Miriam Knoop responsabile delle guide del Parco di Portofino. ABov