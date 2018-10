Santa Margherita, maltempo: finiti i lavori di pulizia strade

Allerta giallo per la giornata di domani 27 ottobre su tutta la Liguria. La giunta comunale di Santa Margherita ha da tempo pensato alla prevenzione con le dovute manutenzioni nell’intero territorio.

«In base alle disposizioni della Protezione Civlle, domani Santa Margherita Ligure è in allerta gialla fino alle 23:59. ̶ Spiega Emanuele Cozzio, vicesindaco di Santa Margherita ̶ Seguiremo l’evolversi della perturbazione in arrivo. Come sempre la struttura comunale e i Volontari di Protezione Civile sono attivati e pronti.

Sul territorio sono stati effettuati numerosi interventi di pulizia e manutenzione nelle settimane scorse sia sui torrenti sia su tombini e caditoie.

Ultimi in ordine di tempo, proprio in vista dell’imminente perturbazione, la pulizia di un rivo in zona Nozarego (strada per la Stalla dei Frati), utilizzato da incivili come bidone della spazzatura, e la rimozione tramite spazzatrice delle foglie per evitare accumuli sui tombini».ABov