Genoa | Juric mette nel mirino l’Udinese

Confermati in attacco Piatek-Kouamè. In arrivo in Liguria il maltempo: gara in forse?

QUI GENOA – Prosegue a gran ritmo la preparazione del Grifone in vista della gara con l’Udinese, in programma domenica alle 15.00 allo stadio Ferraris.

C’è un po di apprensione per il maltempo, che dovrebbe piombare sulla Liguria e su Genova a partire dalla notte tra venerdì e sabato e durare sino a lunedì inoltrato.

Per il momento nessuna iniziativa dagli organi competenti è stata presa, e la gara dovrebbe disputarsi regolarmente; ma la paura di un rinvio esiste, visti i precedenti.

Intanto, mister Juric nella giornata di venerdì ha incentrato le due sedute soprattutto sulla tattica, pensando all’Udinese, reduce da quattro ko consecutivi ed a caccia disperata di punti, guidata dagli ex Behrami e Mandragora.

Quindi dicevamo riunione tecnica in un salone dell’impianto “Signorini”, per trovare tutti assieme i punti deboli della formazione bianconera.

A parte invece prosegue la preparazione dei giocatori che hanno ancora problemi fisici, come Favilli e Spolli. impegnati in iter personalizzati.

Intanto, buone notizie per ciò che concerne Lapadula. Per l’attaccante si temevano problemi al crociato, ed invece gli esami hanno trovato una lieve distorsione tibio-tarsica, che si è procurato saltando e cadendo male su un piede nel corso che dell’amichevole di mercoledì scorso contro l’Entella; per lui soltanto tre giorni di assoluto riposo, poi nuovi accertamenti.

Sabato alle 14.30, come di consueto, Juric terrà la conferenza stampa pre-partita.

In mattinata la rifinitura, e poi in ritiro sino a un paio d’ore prima della gara.

QUI UDINESE – Mister Velazquez ha qualche problema in infermeria; sono infatti tre i giocatori a rischio per la partita con i rossoblu genoani: l’olandese Nuytinck (guai muscolari), Fofana (problemi ad un polpaccio) e l’ex Mandragora (forte contusione ad una spalla). Per questi ultimi due ci sono comunque almeno il 70% di possibilità di vederli in campo a Marassi.

Tra gli assenti, il lungodegente Teodorczyk, ancora ai box e presumibilmente disponibile per metà novembre.

Ancora top-secret la formazione che manderà in campo il tecnico spagnolo.

ARBITRA MAZZOLENI – Arbitro dell’incontro Genoa-Udinese sarà Paolo Mazzoleni della sezione Aia di Bergamo, Internazionale dal 2011 e che ha diretto mercoledì scorso il match di Champions League tra Chelsea e Bate Borisov.

