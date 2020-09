Gli interventi di pulizia ordinaria dei torrenti che attraversano territorio di Santa Margherita sono iniziati la settimana scorsa. I lavoro sono dedicati a rimuovere il legname raccolto dalle briglie del torrente San Siro, parte del quale depositato dalle ultime piogge del 07 settembre scorso.



Il Comune di Santa Margherita ha affidato (previa indagine di mercato) alla cooperativa Il Rastrello il lavoro di manutenzione e di bonifica degli alvei dei torrenti cittadini, con le relative opere spondali e trasversali con uno stanziamento di circa 20 mila euro.



«Ringrazio il Personale della Cooperativa per aver eliminato prontamente il materiale trattenuto dalle briglie del San Siro. Questo primo intervento favorirà il migliore deflusso delle acque e impedirà che del materiale possa confluire nella parte tombinata. ̶ Dichiara il Vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile ̶ Si tratta di interventi che ogni anno effettuiamo in questo periodo proprio per prerparare il teritorio al meglio alle piogge autunnali e invernali».



Gli interventi già effettuati hanno interessato le briglie a monte del torrente San Siro e le briglie del rio Baiucca completamente ripulite. Gli interventi calendarizzati riguarderanno:



Torrente dell’Acqua Viva (Paraggi)

Torrente San Siro

Torrente Nozarego

Torrente Magistrato

Fosso di Nozarego

Fosso Crosa dell’Ora

Fosso di Santa Barbara

Fosso di Mortero

Strada vicinale di Villa Punta

Fossati Fonte del Diavolo, Villa Troglio.





L’ultima allerta meteo dal pluviometro posizionato sulla sede dell’Ente Parco di Portofino, sono registrate e cumulate in sei ore 128 mm di pioggia. Una quantità maggiore rispetto a quelle registrate dai vicini pluviometri di Camogli e Rapallo (80 mm circa). Si tratta di un evento nel quale in sole sei ore si è riversata su Santa Margherita Ligure una quantità di pioggia superiore a quella che mediamente, si registra in tutto il mese di settembre. Dal confronto coi dati Arpal delle località confinanti si riscontra che i temporali assumono più frequentemente carattere molto intenso ma localizzato e circoscritto. ABov