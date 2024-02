Sanremo, Vaccarezza a Toti: sostenere Rolando e non spaccare il centrodestra

“Un Comune grande come Sanremo non può vedere un centrodestra diviso, senza se e senza ma. Tutte le forze che fanno parte della maggioranza regionale devono sostenere Gianni Rolando in questa sfida”.

Lo ha dichiarato oggi l’ex capogruppo della Lista Toti in consiglio regionale della Liguria e attuale vicecapogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza, che domenica scorsa ha partecipato alla presentazione del candidato sindaco del centrodestra, il 68enne Gianni Rolando, sostenuto da tutti i partiti di maggioranza, FdI e Lega inclusi, ma non dalle liste civiche arancioni che fanno riferimento al governatore ligure Giovanni Toti, che appoggiano invece Alessandro Mager.

Vaccarezza, che ha pubblicato sui social network una foto con tutti i consiglieri regionali presenti (Mabel Riolfo e Sonia Viale della Lega, e Veronica Russo e Stefano Balleari di Fratelli d’Italia) assieme al candidato sindaco, si dice “realmente dispiaciuto per le assenze a questo evento e quando mi è stato chiesto perché io abbia fatto la mia scelta, credo che questa foto, più di tante altre, possa rispondere a questo interrogativo. Sono sempre più convinto che il centrodestra sia uno e dovrebbe esserlo tanto a Genova, quanto a Sanremo”.

E rincara la dose: “Spiace constatare quanto, vista la foto assolutamente rappresentativa della presenza del centrodestra ligure a Sanremo, sia un centrodestra ‘a geografia variabile’, ossia riaccomodato a seconda delle esigenze sul territorio”.

Evidente il riferimento alle parole di Toti, il quale ha sempre ribadito che su Sanremo avrebbero scelto gli esponenti politici locali e che ieri ha sottolineato di non “comandare” i centristi.