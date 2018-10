Sanremo, stagione teatrale Casinò s’inaugura il 27 novembre con Veronica Pivetti

La stagione teatrale del Casinò di Sanremo, alla sua seconda edizione, ha inserito in cartellone artisti e piece tra i più esclusivi del panorama teatrale nazionale. Rinnovando l’appuntamento, che ha contraddistinto l’offerta culturale e d’intrattenimento del Teatro dell’Opera nel corso dei decenni passati, propone tre mesi di importanti rappresentazioni con artisti tra i più amati dal grande pubblico televisivo e cinematografico, che conservano un rapporto preferenziale “live”con il palcoscenico .

Ecco i sei appuntamenti per sette sere di grande teatro: anteprima il 27 novembre con Veronica Pivetti, in” Viktor und Viktoria”. L’apertura della Stagione vede la collaborazione con il Teatro Ariston.

Il 7 dicembre, per festeggiare il Ponte di Sant’Ambrogio Alessandro Preziosi sarà “Vincent Van Gogh L’odore assordante del bianco”nel teatro Ariston.

Capodanno a teatro il 30 e 31 dicembre con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia in “Non mi hai più detto ti amo”.

Barbara De Rossi e Francesco Branchetti con “Il diario di Adamo ed Eva” sarà nel Teatro dell’Opera il 4 gennaio 2019, per festeggiare l’Epifania.

Il 12 gennaio si esibiranno Lino Guanciale e Gabriella Pession in “After Miss Julie” mentre la Prima Nazionale di Luca Barbareschi e Lunetta Savino con “Il penitente” chiuderà la rassegna il 18 gennaio 2019.

Sei rappresentazioni per sette serate a teatro, da novembre 2018 a gennaio 2019, con protagonisti di grande presa scenica, in cui generi e diversificate tematiche costituiscono uno spaccato variegato di cultura teatrale, finalizzato a raggiungere numerose fasce di pubblico in linea con le scelte esclusive del Casinò di Sanremo anche in tema d’intrattenimento.

Hanno collaborato alla stagione teatrale e biglietteria Dem’Art, Reggio Iniziative Culturali, Utim, Teatro Ariston e CMC.