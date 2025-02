Sanremo 2025, il programma completo del Festival

Tutte le serate, i cantanti e gli ospiti

Dagli ospiti musicali ai co-conduttori che affiancano Carlo Conti, ecco il programma completato della 75esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

La prima serata di Sanremo 2025 è fissata per martedì 11 febbraio

Prima serata, chi canta

Nella prima serata i ventinove Big in gara salgono sul palco del Teatro Ariston.

La lista completa degli artisti:

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Noemi – Se ti innamori muori

Rkomi – Il ritmo delle cose

Modà – Non ti dimentico

Rose Villain – Fuorilegge

Brunori SAS – L’albero delle noci

Irama – Lentamente

Clara – Febbre

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Sarah Toscano – Amarcord

Fedez – Battito

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Joan Thiele – Eco

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Bresh – La tana del granchio

Marcella Bella – Pelle diamante

Tony Effe – Damme ‘na mano

Elodie – Dimenticarsi alle sette

Olly – Balorda nostalgia

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola

Serena Brancale – Anema e core

Rocco Hunt – Mille volte ancora

Giorgia – La cura per me

Prima serata, i super ospiti

Lorenzo Jovanotti è il super ospite musicale della prima serata.

Prima serata, chi conduce

A condurre tutte le serate è Carlo Conti. Nella prima serata è affiancato da: Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Prima serata, chi canta dal Suzuki Stage

Il palco allestito in piazza Colombo ospita Raf. L’artista festeggia, per l’occasione, i quarant’anni del grande successo Self control.

La seconda serata di Sanremo 2025

Il secondo appuntamento con la 75esima edizione del Festival è fissato per mercoledì 12 febbraio.

Seconda serata, chi canta

In questa seconda serata quindici Big si esibiscono nuovamente. Inoltre, i quattro artisti delle Nuove Proposte presentano le loro canzoni con due “duelli” diretti per conquistare l’accesso alla finale.

Questi gli artisti delle Nuove Proposte

Alex Wyse – Rockstar

Maria Tomba – Goodbye (voglio goodvibes)

Settembre – Vertebre

Vale LP e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Seconda serata, i super ospiti

Damiano David è il super ospite musicale della seconda serata.

Seconda serata, chi conduce

Accanto a Carlo Conti ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Seconda serata, chi canta dal Suzuki Stage

BigMama si esibisce in diretta dal Suzuki Stage.

Terza serata di Sanremo 2025

Il terzo appuntamento con la 75esima edizione della kermesse canora è fissato per mercoledì 13 febbraio.

Terza serata, chi canta

Quindici Big, (14 con il ritiro di Emis Killa), tornano sul palco del Teatro Ariston. Poi spazio alla finale delle Nuove Proposte.

Terza serata, i super ospiti

Al momento nessuna informazione a riguardo.

Terza serata, chi conduce

Carlo Conti, conduttore e Direttore artistico, è affiancato da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Terza serata, chi canta dal Suzuki Stage

La serata sarà di Ermal Meta.

Quarta serata di Sanremo 2025

Il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2025 è fissato per venerdì 14 febbraio.

Quarta serata, chi canta

In questa attesa serata i ventinove Big in gara propongono cover di brani celebri.

Parliamo di:

Achille Lauro con Elodie – mix di A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè

Giorgia con Annalisa – Skyfall di Adele

Rkomi con Francesca Michielin – La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini

Tony Effe e Noemi – Tutto il resto è noia di Franco Califano

Bresh con Cristiano De Andrè – Crêuza de mä di Fabrizio De Andrè

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà di Lucio Dalla

Clara con Il Volo – The Sound of silence di Simon and Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo di Righeira

Fedez con Marco Masini – Bella stronza di Marco Masini

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco di Tricarico

Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni

Irama con Arisa – Say something di A Great Big World e Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno

Marcella Bella con Twin Violins – L’emozione non ha voce di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga – Angelo di Francesco Renga

Olly con Goran Bregovic and The Wedding and Funeral band – Il pescatore di Fabrizio De Andrè

– Il pescatore di Fabrizio De Andrè Rocco Hunt con Clementino – Yes, I know my way di Pino Daniele

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive degli Ofenbach

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I ain’t got you di Alicia Keys

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa – Aspettando il sole di Neffa

Simone Cristicchi con Amara – La cura di Franco Battiato

– La cura di Franco Battiato The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè di Sal Da Vinci

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo di Franco Califano

Quarta serata, i super ospiti

Ancora sconosciuta la presenza

Quarta serata, chi conduce

Carlo Conti è affiancato da Geppi Cucciari e Mahmood.

Quarta serata, chi canta dal Suzuki Stage

E’ la volta della musica di Benji & Fede.

La serata finale del 75° Festival della Canzone Italiana

L’appuntamento conclusivo della kermesse canora è fissato per sabato 15 febbraio.

Chi canta sabato 15 febbraio

I ventinove Big in gara si esibiscono ancora una volta con le loro canzoni.

Oltre a vincere il Festival, il primo classificato ha la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 in programma a Basilea il 13, 15 e 17 maggio.

I super ospiti della serata finale

Ancora sconosciuti

Finale, chi conduce

Carlo Conti è affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Finale, chi canta dal Suzuki Stage

Tedua si esibisce dal palco di Piazza Colombo.

Finale, chi canta dal palco galleggiante

I Planet Funk fanno ballare il pubblico con la loro musica festeggiando venticinque anni di carriera.

Sanremo, chi va all’Eurovision Song Contest 2025

Il vincitore ha la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 in programma a Basilea il 13, 15 e 17 maggio.

Festival di Sanremo 2025, premi alla carriera

Iva Zanicchi e Antonello Venditti ritirano il Premio alla carriera per il grande contributo artistico.

Festival di Sanremo 2025, il PrimaFestival

La conduzione del PrimaFestival è affidata a Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio.

Il DopoFestival è condotto da Alessandro Cattelan.

Internet: https://www.rai.it/programmi/sanremo/