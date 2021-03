Sanremo 2021, accessibile grazie a Rai Pubblica Utilità 

La 71a edizione della kermesse sarà resa totalmente inclusiva e accessibile ai disabili sensoriali

L’impegno verso l’inclusione non si arresta ed anche in periodo di Covid, con tutte le difficoltà che l’emergenza sanitaria comporta ed impone, gli operatori dell’accessibilità si adoperano con l’intento di trasmettere il fantastico mondo di Sanremo all’utenza tutta.

Tutte e cinque le serate in onda su Rai1 verranno in diretta interamente sottotitolate, alla pagina 777 di Televideo, ed audio-descritte, con audiodescrizione disponibile sul canale audio dedicato, per restituire al meglio ai sordi e ai ciechi voci, ritmi, immagini, colori, atmosfere che si succedono sul palco dell’Ariston.

L’audiodescrizione delle cinque serate sarà presente su Rai Play anche in streaming e sul contenuto on demand nei giorni successivi. I sottotitoli saranno fruibili on demand su Rai Play per ciascuna serata, a partire dal giorno successivo.

In parallelo, su un canale dedicato su Rai Play, come già avvenuto a partire dalla scorsa edizione, tutte e cinque le serate verranno rese integralmente accessibili ai sordi segnanti, anche attraverso la Lingua dei Segni Italiana.

Dallo Studio 5 di Via Teulada, infatti, in contemporanea con il Teatro Ariston di Sanremo, all’interno della produzione Sanremo Live Lis, 12 performer, molti dei quali hanno già conquistato il pubblico nella precedente edizione 2020, interpreteranno in LIS tutti i brani musicali, quelli in gara, quelli della serata “Cover” e quelli presentati dagli artisti ospiti. A loro si affiancheranno gli interpreti istituzionali, abituali collaboratori di Rai per la traduzione in LIS dei tg, impegnati a restituire l’interpretazione in LIS dei conduttori e di tutti i personaggi non artistici che prenderanno parte alla manifestazione.

Nel Sanremo Live Lis la ricettività in termini di contenuti, ritmi ed emozioni dei brani musicali, sarà aumentata anche attraverso l’utilizzo di realizzazioni grafiche studiate ad hoc e, in particolare durante la serata dedicata alle “Cover”, l’ascolto delle canzoni sarà accompagnato da giochi grafici e di visual design di enorme impatto comunicativo.