Sanità, domenica 20 convegno alla Spezia con Medusei e Brunetto

“Strategie sanitarie: da oggi al nuovo ospedale Felettino”.

È il titolo dell’incontro pubblico, organizzato dal gruppo regionale della Lega, in programma domenica 20 marzo. L’appuntamento è alle ore 18.30 presso la nuova biblioteca Beghi della Spezia (capienza massima 70 posti).

Al convegno, a cui è invitata la cittadinanza, interverranno il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, il coordinatore della struttura di missione della sanità regionale Giuseppe Profiti, il direttore generale dell’Asl 5 Paolo Cavagnaro e il presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto. Saranno inoltre presenti i rappresentanti degli ordini professionali e dei sindacati. Modererà il dibattito la giornalista del quotidiano La Nazione Chiara Tenca.

“Sarà l’occasione per fare il punto – ha spiegato il presidente Medusei – sulle criticità attuali e sulle possibili soluzioni per il futuro. Si parlerà soprattutto degli interventi da mettere in campo in attesa della costruzione del nuovo ospedale del Felettino e del lavoro che sta svolgendo l’azienda sanitaria per recuperare tutte le visite e gli ‘screening’ rimasti indietro in questi due anni di pandemia Covid-19. I cittadini attendono risposte concrete e questo convegno sarà un’utile occasione per fare chiarezza”.