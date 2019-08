SanBart Cabaret, dopo Ferragosto si ride nel Golfo Dianese

Da 6 anni migliaia di persone ogni sera in Piazza Torre Santa Maria (ingresso libero)

Enrico Balsamo presenta Francesco Damiano e l’elezione di Miss San Bartolomeo al Mare, Antonio Argus e Vincenzo Albano

Grande attesa a San Bartolomeo al Mare e in tutto il Golfo Dianese per l’appuntamento post ferragostano con SanBart Cabaret, la manifestazione tutta da ridere che da 6 anni ormai raduna migliaia di persone in Piazza Torre Santa Maria (ore 21:30, ingresso libero). Saranno 3 gli appuntamenti con la risata: venerdì con Francesco Damiano e l’elezione di Miss San Bartolomeo al Mare (selezione regionale del Circuito Miss Blu), sabato con Antonio Argus, domenica con Vincenzo Albano.

La conduzione delle serate è affidata a Enrico Balsamo, showman torinese capace di incantare con l’arte magica, di stupire con l’arte della ventriloquia e di divertire con spontaneità ed eleganza. Numerosi i programmi a cui ha preso parte, tra cui “Tu Sì Che Vales!”, con Gerry Scotti che lo definisce “Un ventriloquo pazzesco”. Per la serata di venerdì sarà coadiuvato dalla showgirl Vanessa Costi.

Francesco Damiano, clown, attore, attore comico, nonché attore cantante in alcuni musical e attore cinematografico, calca i palcoscenici televisivi da oltre 10 anni, prima a “Cultura Moderna” su Canale5, poi a “Co.Co.Comici” in onda su Odeon Tv, a “I Raccomandati” in diretta su RaiUno, raccomandato da Beppe Braida, al “Saturday Night Live” su Italia1, a “Zelig Off”, a “Zelig Arcimboldi” su Canale5, a “Zelig UNO” su Italia1. “Abbiamo una vita sola – dice Francesco – e bisogna viverla senza rimpianti. Ho scelto la via della comicità per dare una senso alla mia vita e per valorizzarla. Si tratta di trovare un linguaggio comune e semplice per veicolare dei messaggi e del buonumore. Recentemente ho intrapreso lo studio e, di conseguenza, l’applicazione della visual comedy ovvero la comicità mimico-gestuale. Ho rinunciato alle parole per arrivare, attraverso il linguaggio non verbale – che è un linguaggio universale – a più gente possibile”.

Antonio Argus, mentalista, mago della mente, mind performer, si è formato presso il Club Magico Bartolomeo Bosco, ha frequentato l’Accademia del Comico e la scuola ODS (Operatori Doppiaggio e Spettacolo di Torino). Ha vinto premi prestigiosi legati al mondo dell’illusionismo. Collabora con il Circolo Amici della Magia di Torino, frequentato da artisti internazionali del calibro di Arturo Brachetti. Si definisce curioso e attento. Curioso delle persone e dei processi che ne guidano le scelte. Attento nel saper cogliere ogni reazione, anche la meno percettibile. Le sue performance propongono tutto il meglio del mentalismo contemporaneo.

Vincenzo Albano, comico, musicista, intervistatore, monologhista e presentatore, è un pugliese, amante dei panzerotti, laureato in Scienze della comunicazione, che dopo aver iniziato la carriera nei villaggi turistici è approdato come presentatore a Zelig on the road e poi al laboratorio artistico di Zelig, a Zelig Event, a Zelig TV, e infine a Colorado. Interpreta l’agente di spettacolo Enzo Ratti della “Enzo Ratti Enterprise”, agenzia di spettacolo dagli artisti improbabili, come ex galeotti che di diventano clown, streapteser dalle forme abbondanti, animali, cantanti e tanti altri performer che, per fortuna, non saliranno mai sul palco. Come un vero talent scout, Enzo Ratti scova anche nuovi artisti tra il pubblico da assoldare per la sua agenzia. Spogliato dagli abiti del suo personaggio, Vincenzo Albano dà vita a monologhi e anti-monologhi, sketch, canzoni e molto altro.

SANBART CABARET 2019

Piazza Torre Santa Maria

Ore 21:30, ingresso libero.

Venerdì 16 agosto 2019

Miss San Bartolomeo al Mare 2019 (circuito Miss Blu Mare, selezione Regionale)

Ospite d’onore: Francesco Damiano

Sabato 17 agosto 2019

Antonio Argus

Domenica 18 agosto 2019

Vincenzo Albano

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it