San Valentino… innamorati a Camogli: il piatto è di Alberto Perini

La magia di San Valentino si rinnova nella splendida cornice di Camogli con la 38ª edizione di “San Valentino… innamorati a Camogli”, un evento che celebra l’amore con un tocco di arte e tradizione. Il protagonista di quest’anno è il Piatto Collezione 2025, disegnato dall’artista Alberto Perini, figura molto amata dalla comunità locale.

Un evento tra amore, arte e tradizione

Organizzato da ASCOT Camogli (Associazione Commercianti e Operatori Turistici), con il patrocinio del Comune di Camogli e la collaborazione di Camera di Commercio di Genova, Ascom Confcommercio e altri enti locali, l’evento coinvolge l’intera città con iniziative culturali, artistiche e gastronomiche. Camogli diventa così una meta imperdibile per coppie, artisti e collezionisti.

Il Piatto Collezione 2025: un’opera unica

Il piatto di quest’anno celebra gli elementi iconici di Camogli. Parliamo dei sassi della spiaggia, inconfondibili per chiunque abbia visitato la città; dei natelli, i piccoli galleggianti che richiamano le reti e i pescatori, simbolo della tradizione marinaresca e il cuore, delicatamente posizionato, che rappresenta l’amore e la semplicità della vita condivisa.

Realizzato da Alberto Perini, il piatto è un omaggio artistico che invita a riflettere sulla bellezza delle cose semplici e sul valore della condivisione.

Come ottenere il Piatto Collezione 2025

Il Piatto Collezione sarà disponibile esclusivamente a febbraio, con il menù speciale di San Valentino nei ristoranti aderenti all’evento. Per garantirsi questa preziosa edizione, si consiglia di prenotare in anticipo per le serate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025.

Perché partecipare a “San Valentino… innamorati a Camogli”

Scoprire una delle tradizioni più romantiche della Liguria.

Collezionare un’opera unica che celebra l’amore e il legame con Camogli.

Vivere un’esperienza enogastronomica di alto livello nei ristoranti locali.

Prenota ora per non perdere questa occasione speciale e vivi un San Valentino indimenticabile nella città degli innamorati!