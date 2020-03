San Martino | Attivo il Maragliano, 78 neonati negativi al tampone

Presso il Policlinico San Martino ad ora sono 38 i ricoverati in Malattie Infettive, 43 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 27 al 5° piano della palazzina laboratori, 47 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso. Sono tutti reparti soggetti a rapidi turnover.

Oggi alle 14 sono iniziati gli ingressi di pazienti Covid presso il Padiglione Maragliano, come da programmi: 10 ad ora qui in degenza, tutti a bassa intensità di cura.

I primari dei reparti dedicati alle nuove nascite, il dottor Cesare Arioni e il dottor Claudio Gustavino (a disposizione per chiarimenti) ci segnalano: 78 nuovi nati dall’8 marzo ad oggi. 2 i neonati figli di madre Covid sintomatiche, pretermine, entrambi in condizioni tali da necessitare trasferimenti e ricoveri presso il Gaslini. Un neonato figlio di madre Covid asintomatica è stato posto in isolamento in reparto, 3 invece i neonati posti in isolamento nati da madri Covid sospette risultate poi negative a tampone. Tutti i neonati, al pari della casistica mondiale, sono risultati poi negativi al tampone, al momento non appare dunque positiva una trasmissione diretta materno-fetale.