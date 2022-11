San Donato Tavernelle-Entella 1-1, frenano i liguri in trasferta

Tanti rimpianti per l’Entella nel pareggio in esterna con il San Donato Tavarnelle, primo tempo arrembante ma senza gol, approccio sbagliato e vantaggio ospite in avvio di secondo. Reazione furiosa dei biancocelesti, Zamparo in rete due volte ma l’arbitro annulla la prima delle sue marcature.

Al minuto 9 Faggioli riceve una sponda aerea di Corbari, destro al volo da posizione pericolosissima, Brenna si oppone in modo decisivo.

Un’altra opportunità al minuto 20, su situazione da corner Parodi stoppa e va al tiro, mischia davanti al portiere di casa, nessun giocatore biancoceleste riesce a trovare la deviazione vincente.

Al 27’ si fa vedere il San Donato, bel destro di Russo, De Lucia in tuffo metta la mano e devia in angolo.

Alla mezz’ora tentativo di Corbari da fuori, conclusione strozzata, nessun pericolo per i padroni di casa.

Minuto 37, pressione offensiva della squadra chiavarese, destro di Faggioli murato, tiro di Merkaj respinto, Ramirez con la testa da due passi, nulla di fatto.

La prima situazione degna di nota del secondo tempo la creano i padroni di casa, colpo di testa sul secondo palo, De Lucia allunga in angolo.

Trova il vantaggio al 53’ il San Donato, conclusione dalla distanza di Marzierli, De Lucia sorpreso, 1-0.

Dopo un momento di difficoltà trova la reazione l’Entella anche grazie al triplo cambio di mister Volpe.

Al 65’ rovesciata spettacolare di Palmieri, incrocio dei pali, sulla respinta insacca Zamparo, fallo di mano per il direttore di gara, resta il dubbio ma rete annullata.

Sull’azione successiva cross spizzato da Tenkorang, Zamparo da due passi incorna e pareggia la gara.

Botta da fuori di Ramirez, salvataggio miracoloso sulla linea. 70 minuti sul cronometro.

Minuto 71, bell’azione a liberare Tascone, conclusione alta, che occasione per gli ospiti.

Al 73’ tiro di Russo, De Lucia deve metterci del suo per bloccare il bel tentativo dei toscani.

Al 76’ Zamparo incrocia con la testa, palla sul fondo. Poco dopo tentativo da fuori sempre del numero 30, nulla di fatto.

Occasione San Donato al 90’, Galligani calcia a lato.

Doppia opportunità al 93’, prima Favale con risposta in tuffo di Cardelli, poi Meazzi sul fondo.

Ancora un’incredibile ultima situazione da gol al 95’, Zamparo sulla linea di porta preso contro tempo non trova l’impatto con il pallone.