Sampierdarena, 43enne genovese denunciato per spaccio di cocaina e hashish

Ieri a Sampierdarena i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti un 43enne genovese con pregiudizi di polizia poiché nel corso della mattinata, mentre si trovava in via Ghiglione, è stato sorpreso mentre cedeva dosi di “cocaina e hashish” in cambio di 50 euro, a un genovese, che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Perquisita l’abitazione del 43enne, gli investigatori hanno recuperato altre dosi di “cocaina e hashish”, materiale utile per il confezionamento e del denaro, verosimilmente provento dell’illecita attività.