Sampdoria-Parma 0-3, niente da fare per i blucerchiati contro la capolista

Niente da fare per la Sampdoria che esce sconfitta dal Luigi Ferraris di Genova per 0-3 contro la capolista della serie cadetta, il Parma.

Nell’anticipo della 21^ serie di B, i blucerchiati reggono bene i primi 40 minuti, poi vanno sotto di due gol.

Prima al 41’ su rigore concesso dopo revisione Var per un presunto tocco di mano di Facundo. Man tira, Stankovic intuisce ma non non ci arriva: è lo 0-1.

Passa qualche minuto e al 44’ l’altro rumeno Mihaila raddoppia.

Nel secondo tempo la terza rete, 70’ è di Estevez.

Per Pirlo è il decimo ko in campionato.

In attesa della risposta delle avversarie, la Samp è 13^ a 23 punti. Il Parma è prima in classifica a +7 su Venezia e Como.

Il tabellino

SAMPDORIA-PARMA 0-3

RETI: 41′ Man (r), 44′ Mihaila, 70′ Estevez,

SAMPDORIA (4-2-3-1): Stankovic; Stojanovic (60′ Alvarez), Ghilardi, Facundo, Murru (60′ Barreca(; Ricci (60′ Askildsen), Yepes Laut; Giordano, Depaoli, Verre; De Luca (77′ Ntanda). All. Pirlo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Di Chiara; Sohm, Estevez; Man, Bernabè; Mihaila (68′ Benedyczak); Bonny (68′ Charpentier) All. Pecchia.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.